Представлен смартфон OPPO A6s Pro c АКБ на 7000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A6s Pro, которая оценена на дебютном рынке Бангладеш в эквивалент 320 долларов. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G100 Max с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, а также корпусом толщиной 8 мм и массой 190 граммов.