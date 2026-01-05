MediaTek представила мобильный процессор Dimensity 7100

Ещё стоит отметить, что мобильный процессор Dimensity 7100 оснащён 5G-модемом с поддержкой двух SIM-карт 5G и пиковой скоростью загрузки до 3,3 Гбит/сек. Также процессор поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и системы позиционирования GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и NavIC. По слухам, первым смартфоном на базе Dimensity 7100 может стать Infinix Note Edge, официальный анонс которого ожидается позже в этом месяце, если его не опередит Tecno Pova Curve 2. При этом производитель процессора ничего не сказал о его стоимости, так что на данный момент сложно предположить, к какому именно ценовому сегменту относится свежая система на кристалле. Но, скорее всего, речь идёт о наиболее доступном сегменте, так что и смартфоны на его базе будут исключительно бюджетными устройствами.