MediaTek представила мобильный процессор Dimensity 7100

Компания MediaTek без лишнего шума представила свой новый мобильный процессор Dimensity 7100, который, по всей видимости, стал преемником модели 7050. Новый чип получил восьмиядерную архитектуру с 4 ядрами Arm Cortex-A78, работающими на частоте до 2,4 ГГц, и 4 энергоэффективными Cortex-A55 с частотой до 2 ГГц. Процессор работает в паре с графикой Mali-G610MC2 и поддерживает оперативную память LPDDR5 со скоростью до 5500 Мбит/сек, а также LPDDR4x до 4266 Мбит/сек. Заявлена совместимость с накопителями UFS 3.1 и камерами с максимальным разрешением 200 Мп, а экран смартфона на базе данного чипа может иметь разрешение до 1200х2600 пикселей и частоту обновления до 120 Гц.

Ещё стоит отметить, что мобильный процессор Dimensity 7100 оснащён 5G-модемом с поддержкой двух SIM-карт 5G и пиковой скоростью загрузки до 3,3 Гбит/сек. Также процессор поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и системы позиционирования GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и NavIC. По слухам, первым смартфоном на базе Dimensity 7100 может стать Infinix Note Edge, официальный анонс которого ожидается позже в этом месяце, если его не опередит Tecno Pova Curve 2. При этом производитель процессора ничего не сказал о его стоимости, так что на данный момент сложно предположить, к какому именно ценовому сегменту относится свежая система на кристалле. Но, скорее всего, речь идёт о наиболее доступном сегменте, так что и смартфоны на его базе будут исключительно бюджетными устройствами.
