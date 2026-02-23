Официально: Motorola Edge 70 Fusion получит новую камеру Sony

Компания Motorola раскрыла подробности о смартфоне Edge 70 Fusion, который будет официально представлен уже в следующем месяце. Производитель подтвердил наличие тройной основной камеры с 50-Мп главным модулем на базе нового датчика изображения Sony LYT-710 и оптической стабилизацией (OIS), AMOLED-экрана с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 5200 нит, кремниево-углеродной батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки 68-Вт быстрой проводной зарядки, корпуса толщиной 7,99 мм, а также расцветок Pantone Country Air, Blue Surf и Silhouette. Напомним, что недавно был выпущен смартфон Motorola Moto G67 с всего 4 ГБ оперативной памяти в базовой версии.