iPhone Air второго поколения всё же в разработке

Согласно новому отчёту издания The Information, Apple планирует оснастить iPhone Air 2 двойной основной камерой, где вторым модулем, скорее всего, станет сверхширокоугольный объектив. Кроме того, компания якобы нацелена на более низкую стартовую цену Air 2 по сравнению с первым поколением iPhone Air. Ранее The Information уже сообщало, что выпуск iPhone Air 2 был перенесён на весну 2027 года. Изначально предполагалось, что задержка связана с желанием Apple добавить в ультратонкую модель двойную камеру, однако известный инсайдер Bloomberg Марк Гурман утверждал, что основная причина кроется в процессоре A20. Этот чип должен изготавливаться по 2-нм техпроцессу TSMC, что положительно скажется на энергоэффективности в обозримом будущем.