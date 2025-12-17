iPhone Air второго поколения всё же в разработке

На данный момент уже ни для кого не секрет, что iPhone Air от Apple не смог завоевать популярность у покупателей. Хотя компания из Купертино утверждает, что устройство изначально задумывалось как экспериментальная платформа для обкатки новых технологий, слухи о возможных улучшениях iPhone Air 2 ясно дают понять, что Apple осознаёт необходимость серьёзно повысить привлекательность и практическую ценность этого форм-фактора в будущем. Несмотря на цену в 999 долларов, iPhone Air предлагает урезанную ёмкость аккумулятора, всего одну камеру на 48 Мп, пусть и с оптическим зумом 2× почти без потери качества, а также лишь один динамик, что выглядит скромно на фоне конкурентов и других моделей компании.

Согласно новому отчёту издания The Information, Apple планирует оснастить iPhone Air 2 двойной основной камерой, где вторым модулем, скорее всего, станет сверхширокоугольный объектив. Кроме того, компания якобы нацелена на более низкую стартовую цену Air 2 по сравнению с первым поколением iPhone Air. Ранее The Information уже сообщало, что выпуск iPhone Air 2 был перенесён на весну 2027 года. Изначально предполагалось, что задержка связана с желанием Apple добавить в ультратонкую модель двойную камеру, однако известный инсайдер Bloomberg Марк Гурман утверждал, что основная причина кроется в процессоре A20. Этот чип должен изготавливаться по 2-нм техпроцессу TSMC, что положительно скажется на энергоэффективности в обозримом будущем.