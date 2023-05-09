Apple готовит к релизу умные часы Watch Series 9

Если вы не знакомы с этим вопросом, то все модели часов Apple Watch Series 8 оснащены чипом S8, который является тем же процессором, что и два года назад, то есть он был представлен с запуском Apple Watch Series 6. Хотя компания переименовала чип в S8 с незначительными улучшениями, производительность осталась примерно такой же, как у чипов S6 или S7. Одним из сходств между A15 Bionic и S9 является 5-нм архитектура, которая позволит производителю существенно повысить производительность в приложениях и видеоиграх, при этом не снижая общую автономность работы устройства. Для носимого устройства важна продолжительность работы от аккумулятора, и новый чип S9 может показать действительно внушительные рекорды по автономности. Будем ждать данного анонса с огромным нетерпением.