Apple готовит к релизу умные часы Watch Series 9

Вместе с новой серией смартфонов iPhone 15, Apple планирует анонсировать и новые умные часы Apple Watch Series 9. Правда, стоит сразу отметить, что в этом году не ожидается изменений в дизайне, а watchOS 10 станет самым значительным обновлением для этого устройства с момента запуска первых Apple Watch. Также сообщается, что Apple Watch Series 9 будет оснащаться улучшенным чипом S9, основанном на A15 Bionic, для повышения производительности. Вероятно, этот чип S9 будет изготовлен по процессу с технологией 5 нм. Эту информацию предоставил аналитик Марк Гурман, который является ведущим поставщиком секретной информации о продукции компании Apple и публикуется в издании Bloomberg.

Если вы не знакомы с этим вопросом, то все модели часов Apple Watch Series 8 оснащены чипом S8, который является тем же процессором, что и два года назад, то есть он был представлен с запуском Apple Watch Series 6. Хотя компания переименовала чип в S8 с незначительными улучшениями, производительность осталась примерно такой же, как у чипов S6 или S7. Одним из сходств между A15 Bionic и S9 является 5-нм архитектура, которая позволит производителю существенно повысить производительность в приложениях и видеоиграх, при этом не снижая общую автономность работы устройства. Для носимого устройства важна продолжительность работы от аккумулятора, и новый чип S9 может показать действительно внушительные рекорды по автономности. Будем ждать данного анонса с огромным нетерпением.