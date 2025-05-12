Apple готовит крупный апдейт ОС для iPhone 16

Операционная система iOS 19, судя по всему, станет куда более масштабным обновлением, чем ожидалось ранее. Помимо новых функций, пользователи смогут наконец увидеть круглые иконки приложений, о чём просили уже давно (по информации инсайдеров, Apple собирается вдохновиться дизайном visionOS и интегрировать в iOS 19 элементы с эффектами стеклянной прозрачности и полупрозрачности). Кроме того, информационное издание Bloomberg также сообщило о новом полезном нововведении — теперь все пароли от публичных Wi-Fi-сетей можно будет синхронизировать между устройствами в экосистеме Apple.

Соответственно, теперь, подключившись к сети в отеле, спортзале или офисе на одном устройстве, пользователь сможет автоматически использовать тот же доступ на других своих гаджетах — Mac, iPad или Apple Watch — без необходимости повторно вводить данные. На первый взгляд, это мелочь, но она серьёзно упростит жизнь пользователям — подключил iPhone к Wi-Fi в спортзале, после чего сразу же можешь взять iPad и продолжить работу без лишних шагов. Такие детали и делают iOS 19 важным обновлением для всей экосистемы Apple, делая её ещё более бесшовной и удобной. Также стало известно, что Apple Intelligence получит ряд обновлений, однако более продвинутые функции вроде персонализированного голосового помощника Siri на базе искусственного интеллекта, появятся лишь в следующем году — предположительно, с выходом iOS 19.4. Придётся немного подождать апдейта.
Oppo показала камеры Find X8 Ultra…
Компания Oppo активно готовится представить свой новый флагманский смартфон Find X8 Ultra, который, как о…
Представлен смартфон Red Magic 10 Air…
Бренд Red Magic пополнил ассортимент смартфонов моделью Red Magic 10 Air, которая может похвастаться соче…
Google Pixel 10 получит высокую частоту ШИМ…
Китайские производители смартфонов в последнее время всё больше заботятся о зрении своих пользователей — …
Apple проведёт презентацию WWDC уже в июне…
Сегодня компания Apple официально объявила дату проведения своей ежегодной конференции для разработчиков …
Apple в ускоренном порядке доставила в США 600 тонн iPhone…
По данным информационного издания Reuters, компания Apple доставила в США 600 тонн iPhone из Индии авиатр…
Qualcomm заказала второе поколение Snapdragon 8 Elite у Sams…
Похоже, компания Qualcomm собирается использовать сразу двух поставщиков для второго поколения флагманско…
Apple заявила, что iPhone 16 можно носить без чехла…
В последние годы производители смартфонов значительно усилили заявления о прочности своих устройств, но д…
Xiaomi 15 Ultra представили в Европе…
Сегодня компания Xiaomi официально объявила о запуске своих флагманских смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 …
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor