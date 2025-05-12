Apple готовит крупный апдейт ОС для iPhone 16

Операционная система iOS 19, судя по всему, станет куда более масштабным обновлением, чем ожидалось ранее. Помимо новых функций, пользователи смогут наконец увидеть круглые иконки приложений, о чём просили уже давно (по информации инсайдеров, Apple собирается вдохновиться дизайном visionOS и интегрировать в iOS 19 элементы с эффектами стеклянной прозрачности и полупрозрачности). Кроме того, информационное издание Bloomberg также сообщило о новом полезном нововведении — теперь все пароли от публичных Wi-Fi-сетей можно будет синхронизировать между устройствами в экосистеме Apple.

Соответственно, теперь, подключившись к сети в отеле, спортзале или офисе на одном устройстве, пользователь сможет автоматически использовать тот же доступ на других своих гаджетах — Mac, iPad или Apple Watch — без необходимости повторно вводить данные. На первый взгляд, это мелочь, но она серьёзно упростит жизнь пользователям — подключил iPhone к Wi-Fi в спортзале, после чего сразу же можешь взять iPad и продолжить работу без лишних шагов. Такие детали и делают iOS 19 важным обновлением для всей экосистемы Apple, делая её ещё более бесшовной и удобной. Также стало известно, что Apple Intelligence получит ряд обновлений, однако более продвинутые функции вроде персонализированного голосового помощника Siri на базе искусственного интеллекта, появятся лишь в следующем году — предположительно, с выходом iOS 19.4. Придётся немного подождать апдейта.