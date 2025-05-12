Apple готовит крупный апдейт ОС для iPhone 16

Соответственно, теперь, подключившись к сети в отеле, спортзале или офисе на одном устройстве, пользователь сможет автоматически использовать тот же доступ на других своих гаджетах — Mac, iPad или Apple Watch — без необходимости повторно вводить данные. На первый взгляд, это мелочь, но она серьёзно упростит жизнь пользователям — подключил iPhone к Wi-Fi в спортзале, после чего сразу же можешь взять iPad и продолжить работу без лишних шагов. Такие детали и делают iOS 19 важным обновлением для всей экосистемы Apple, делая её ещё более бесшовной и удобной. Также стало известно, что Apple Intelligence получит ряд обновлений, однако более продвинутые функции вроде персонализированного голосового помощника Siri на базе искусственного интеллекта, появятся лишь в следующем году — предположительно, с выходом iOS 19.4. Придётся немного подождать апдейта.