Apple готовит монитор Studio Display на Apple Silicon

По информации анонимного источника информационного издания Bloomberg, компания Apple, скорее всего, планирует выпустить новый дисплей с собственным процессором Apple Silicon, подобно модели Studio Display на базе процессора A13. Это позволит дисплею функционировать независимо от Mac и предоставлять широкий набор функций даже в том случае, если пользователь не задействует отдельный компьютер. Анонимный источник заявляет, что компания, возможно, работает над дисплеем с технологией mini-LED с диагональю 27 дюймов и разрабатывает новую модель Apple Pro Display XDR с функцией вызова Siri, встроенной непосредственно в сам дисплей. Эта новая функция умного дисплея выглядит очень похожей на функцию StandBy, которая появится в iOS 17 в этом году.

StandBy позволяет iPhone работать в качестве умного дисплея, когда он подключён к источнику питания и находится в горизонтальном положении. Эта функция напоминает будильник и позволяет затемнять экран до тускло-красного цвета ночью, когда вы спите, а также использовать виджеты и управление умным домом прямо в режиме StandBy. Вероятно, производитель хочет реализовать аналогичную технологию на своих новых дисплеях, чтобы они могли отображать информацию с затемнением матрицы, демонстрировать какие-то виджеты и многое другое. В конечном итоге это положительно скажется на опыте использования, потому что конечных сценариев использования монитора будет гораздо больше. Ждём анонса новинки.