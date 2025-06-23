Apple готовит новые технологии упаковки чипов для ПК

Первые 2-нм процессоры появятся уже в следующем году, и, по слухам, именно Apple станет первой компанией, которая официально представит эти решения в линейке iPhone 18 — с процессорами A20 и A20 Pro. Кроме того, в 2026 году Apple перейдёт на новые технологии упаковки чипов, которые в корне изменят возможности систем на кристалле. Например, компания хочет применить технологию WMCM — она позволяет монтировать различные компоненты вроде центрального процессора, графического процессора и оперативной памяти прямо на уровне полупроводниковой пластины, до того как её разделят на отдельные кристаллы. Такой подход обеспечивает большую гибкость в проектировании и позволяет сохранить компактные размеры чипов, улучшая при этом их энергоэффективность и упрощая массовое производство.

Также компания планирует использовать технологию SoIC для своих серверных чипов — в отличие от WMCM, SoIC позволяет укладывать чипы друг на друга, обеспечивая сверхплотные межсоединения. Это уменьшает задержки, повышает производительность и улучшает энергоэффективность. Apple и TSMC уже какое-то время исследуют эту технологию, и, по слухам, она может дебютировать в будущих чипах M5 Pro и M5 Max. Скорее всего, это положительно скажется на производительности десктопных процессоров, что крайне важного для будущей доминации компании на рынке. Ведь многие в последние годы переходят с Windows на macOS именно из-за высокой производительности в приложениях.
Представлен лимитированный ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo…
Компания MSI в партнерстве с OKADAYA, создающей лаковые изделия, представили специальное издание ноутбука…
Представлен ноутбук Lenovo Legion 9i на Core Ultra 9 275HX…
Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков флагманской моделью Legion 9i Gen 10, которая осн…
Apple готовит новые технологии упаковки чипов для ПК…
Первые 2-нм процессоры появятся уже в следующем году, и, по слухам, именно Apple станет первой компанией,…
Блокнот в Windows 11 научили генерировать текст…
Microsoft тестирует новую функцию для Блокнота в Windows 11 — теперь приложение может генерировать текст …
Игровой ноутбук XMG PRO 16 оценили в 2000 евро…
Компания XMG пополнила ассортимент ноутбуков моделью XMG Pro 16, которая основана на производительных чип…
Представлен ноутбук Lenovo Legion Y9000P Extreme Edition на …
Компания Lenovo объявила о выпуске геймерского ноутбука Legion Y9000P Extreme Edition, который основан на…
Apple откажется от компьютеров на Intel…
На конференции WWDC 2025 компания Apple официально представила новый визуальный стиль под названием Liqui…
Microsoft крупно обновила Блокнот…
Компания Microsoft добавила текстовое форматирование в приложение Блокнот на Windows — существенное обнов…
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor