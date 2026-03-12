Framework вновь подняла цены на свои ноутбуки

Четвёртый месяц подряд компания Framework повышает цены на оперативную память и накопители для своих модульных компьютеров из-за продолжающегося дефицита у поставщиков. Вчера в официальном блоге компания сообщила, что стоимость памяти DDR5 теперь составляет 13–18 долларов за гигабайт, тогда как в феврале она находилась на уровне 12–16 долларов за гигабайт. Одной из причин стало то, что запасы более старых и дешёвых комплектующих были распроданы, из-за чего производителю также пришлось пересмотреть цены на некоторые варианты накопителей.Кроме того, подорожал и десктопный компьютер Framework Desktop, поскольку рост стоимости памяти и хранилищ напрямую влияет на конфигурации устройства. Базовая версия теперь стоит 1269 долларов, тогда как в январе её цена составляла 1139 долларов.

Некоторые готовые конфигурации ноутбука Framework Laptop 16 также стали дороже, а в ближайшие месяцы компания планирует аналогичные изменения цен и для других моделей. В обновлении Framework отмечает, что в этот раз рост стоимости оказался меньше, чем в предыдущие месяцы, однако пока рано говорить о стабилизации цен. При этом компания предупредила, что начинает сталкиваться и с дефицитом процессоров, в частности модели Intel Core i5-1334U, которая используется в ноутбуке Framework Laptop 12. Довольно забавно, что изначально производитель хвастался как раз тем, что пока другие компании сильно повышают цены, Framework предлагает продукцию по той же стоимости.