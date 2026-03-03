Apple случайно слила MacBook Neo

Во время сегодняшней презентации новых продуктов компании Apple на странице соответствия нормативным требованиям неожиданно появилась запись о «MacBook Neo (Model A3404)» в списке ноутбуков 2026 года. Судя по всему, публикация была случайной и вскоре её удалили, однако это, скорее всего, утечка, которая намекает на готовящийся к выпуску доступный MacBook начального уровня. Дополнительной информации, кроме названия устройства и его модельного номера, в записи не содержалось. По имеющимся данным, Apple работает над более бюджетной версией MacBook стоимостью менее 1000 долларов. В отличие от остальных ноутбуков линейки Mac, новинка может получить не процессор серии M, а процессор, используемый в iPhone.

Ожидается и уменьшенный дисплей — не исключено, что компания вернётся к формату 12 дюймов, от которого отказалась несколько лет назад. Сниженная цена и полностью переработанный дизайн могут сделать новый MacBook привлекательным для студентов и обычных пользователей, позволив ему конкурировать с Chromebook и недорогими ноутбуками на Windows. Особенно актуально это выглядит на фоне анонсированного MacBook Air с процессором M5, стартовая цена которого оказалась выше по сравнению с прошлогодней моделью. Правда, сниженная цена ударит по возможностям ноутбука — он, по слухам, получит всего 8 ГБ оперативной памяти, дисплей с частотой обновления 60 Гц, клавиатуру без подсветки и даже простую зарядку, не быструю, как все привыкли.