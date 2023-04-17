Apple готовит новый MacBook Air с огромным дисплеем

По информации Марка Гурмана из информационного издания Bloomberg, Apple планирует выпустить более крупную версию MacBook Air с дисплеем в 15 дюймов, чтобы поднять продажи ноутбуков. Ожидается, что устройство будет оснащено тем же чипом M2, что и модели MacBook Air, выпущенные в прошлом году, а не улучшенным M3, как ранее предполагалось другими инсайдерами. Как отмечает Гурман, 15-дюймовый MacBook Air может получить разрешение 3024 x 1964 пикселей, такое же, как у 14-дюймового MacBook Pro, но с немного меньшей чёткостью из-за увеличенного размера экрана. Пока неясно, когда появится этот ноутбук, но сообщается, что Apple тестирует его с macOS 14, который планируется представить на WWDC 2023 в июне этого года.

Дело в том, что продажи ноутбуков Apple существенно снизились в прошлом году. Выручка от продаж Mac упала на 10 процентов летом и ещё больше в первом квартале 2023 года, когда Apple сообщила о резком снижении продаж на 29 процентов. Ранее в этом месяце отчет IDC показал, что поставки ноутбуков Apple в первом квартале 2023 года снизились на 40 процентов из-за «слабого спроса, избыточных запасов и ухудшения макроэкономической ситуации». Кроме этого большего MacBook Air, Apple, по сообщениям специалистов, тестирует ряд других компьютеров Mac, чтобы справиться со спадом продаж. Например, новый 13-дюймовый MacBook Air, 24-дюймовый iMac и 13-дюймовый MacBook Pro — все они ожидаются с чипом M3 с новым и более эффективным процессом, изготовленным по технологии 3 нм. Тем временем обновлённые MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов запланированы на 2024 год, согласно сообщению Гурмана.