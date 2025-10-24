Новый MacBook Pro нагревается до 99 градусов

По их данным, будущие версии M5 Pro и M5 Max, которые ожидаются в начале следующего года, получат систему охлаждения с двумя вентиляторами. Однако базовая модель, как и прежде, оснащена лишь одним вентилятором и одной тепловой трубкой, передающей тепло от процессора. Судя по результатам тестов, такая конструкция не справляется с интенсивными нагрузками. При запуске теста Cinebench 2024, который максимально нагружает процессор, стало очевидно, что система охлаждения не может полностью сдерживать температуру M5. Тем не менее тест выявил и позитивную сторону — при немного большем энергопотреблении M5 нагревается меньше. Либо Apple изменила алгоритм работы вентилятора, заставив его быстрее увеличивать обороты при росте температуры, либо применила более эффективный термоинтерфейс.