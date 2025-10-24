Новый MacBook Pro нагревается до 99 градусов

Переход Apple на собственные процессоры позволил ноутбукам вроде M5 MacBook Pro избавиться от проблем, характерных для устройств на Intel, когда процессоры перегревались уже на экране приветствия. Однако это не значит, что компания полностью отказалась от компромиссов в системе охлаждения. Последние тесты показали, что при высокой нагрузке новый чип M5 способен разогреться до 99 градусов Цельсия. К счастью, он всё же работает заметно прохладнее, чем M4, что указывает на незначительные, но эффективные доработки терморегуляции при сохранении прежнего корпуса. Видеоблогеры с канала Max Tech провели детальное сравнение 14-дюймовых моделей M5 MacBook Pro и M4 MacBook Pro.

По их данным, будущие версии M5 Pro и M5 Max, которые ожидаются в начале следующего года, получат систему охлаждения с двумя вентиляторами. Однако базовая модель, как и прежде, оснащена лишь одним вентилятором и одной тепловой трубкой, передающей тепло от процессора. Судя по результатам тестов, такая конструкция не справляется с интенсивными нагрузками. При запуске теста Cinebench 2024, который максимально нагружает процессор, стало очевидно, что система охлаждения не может полностью сдерживать температуру M5. Тем не менее тест выявил и позитивную сторону — при немного большем энергопотреблении M5 нагревается меньше. Либо Apple изменила алгоритм работы вентилятора, заставив его быстрее увеличивать обороты при росте температуры, либо применила более эффективный термоинтерфейс.