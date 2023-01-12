Apple готовит новый MacBook с OLED-дисплеем

Сейчас рынок ноутбуков выглядит достаточно скучно, потому что помимо компании Apple и достаточно странных игровых ноутбуков не выходит буквально ничего. Соответственно, наибольшее внимание привлекает именно новый MacBook, потому что в других сегментах электроники ожидать каких-либо заметных изменений просто не приходится. И если верить поставщикам секретной информации, в ближайшем будущем компания Apple планирует отправить в продажу ноутбук MacBook с OLED-дисплеем, что должно существенно улучшить качество отображения контента. Правда, подобные слухи ходят по интернету уже достаточно давно и при этом пользователи так и не получили реального продукта с подобным дисплеем, потому что на самом деле подобные панели стоят дорого.

В производстве подобные панели гораздо более сложные, так что и конечный продукт, что вполне ожидаемо, более дорогой, чем IPS-дисплеи, например. Соответственно, если производитель действительно планирует отправлять устройство нового поколения в продажу с OLED-дисплеем, то это будет дорогое удовольствие и далеко не каждому такое подойдёт. Значит, скорее всего, такой дисплей будет реализован исключительно в Pro-моделях, потому что иначе производитель потеряет аудиторию поклонников доступных MacBook Air. Будем следить за ситуацией, потому что на самом деле такой дисплей сильно бы улучшил потребление контента, особенно если вы любите смотреть фильмы или сериалы — цвета в этом случае будут более насыщенными.