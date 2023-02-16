Apple готовит новый компактный MacBook

Сегодня инсайдеры поделились достаточно интересной информацией о грядущем ноутбуке MacBook, который, если верить слитым данным, должны официально представить в октябре текущего года. Поставщики секретной информации заявили, что компания Apple прямо сейчас активно работает над тем, чтобы создать компактный ноутбук MacBook Air с диагональю дисплея 12 дюймов и процессором нового поколения М3. За счёт внушительной производительности, компактного корпуса и небольшого по современным меркам дисплея производитель получит уникальный в своём роде ноутбук, у которого при такой диагонали просто нет конкурентов на рынке. Нужно понимать, что сейчас все нацелены на 13,3 или 15 дюймов, тогда как более компактных серьёзных ноутбуков просто нет.

При этом производителю не придётся создавать ничего нового или уникального — у него уже есть корпус, который нужно просто уменьшить с адаптацией некоторых компонентов. Например, производитель уменьшит диагональ дисплея, что, естественно, снизит потребление энергии. При этом батарея тоже будет уменьшена, что в итоге приведёт к тому же времени автономной работы, что и в ноутбуках текущего формата. Но пользователь, которому нужна исключительно мобильность на первом плане, получит возможность с удовольствием работать на компактном ноутбуке, который легко справляется с любыми поставленными задачами без особого труда. Это на самом деле очень важный момент, который стоит учитывать в ближайшем будущем.
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