Apple готовит переход на собственные модемы

Серия смартфонов iPhone 17, по данным инсайдеров, станет последней, в которой будут использоваться модемы 5G от Qualcomm. Начиная с iPhone 18, Apple полностью перейдёт на собственный модем под названием C2. Разработка этого решения началась вскоре после выхода iPhone 16e, и его дебют ожидается в 2026 году. Однако, как сообщает новый отчёт, в отличие от процессоров A20 и A20 Pro, модем C2 не будет производиться по самой передовой 2-нм технологии TSMC, а останется на более старом техпроцессе. Согласно информации Commercial Times, компания остановилась на 4-нм техпроцессе N4. Тот же процесс применяется и для модема C1, установленного в iPhone 16e, что говорит о том, что переход на 2-нм технологию для такого компонента попросту нецелесообразен.

Помимо экономии, у Apple нет особой мотивации использовать более продвинутые 3-нм или 2-нм решения для своих модемов. Аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо ранее отмечал, что модемы не являются самыми энергоёмкими компонентами смартфонов, поэтому выигрыш от перехода на более тонкий техпроцесс был бы минимальным. К тому же окупаемость собственных модемов у Apple не слишком высока, а повышение частоты или скорости передачи данных напрямую не зависит от размера транзисторов. Тем не менее, у C2 будет важное преимущество — поддержка как миллиметровых волн, так и диапазона sub-6 ГГц. Это означает заметное повышение скорости соединения по сравнению с C1 и C1X, хотя на деле пользователи, скорее всего, этого не заметят.
