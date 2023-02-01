Apple готовит полностью сенсорный ноутбук

Несколько недель назад на просторах интернета появились первые данные о том, что компания Apple планирует в следующем году представить свой новый складной планшет, который будет оборудован соответствующим гибким дисплеем. К сожалению, пока что у нас нет даже приблизительных характеристик данного устройства, да и есть ощущение, что их не будет вплоть до самого анонса, потому что в компании Apple достаточно серьёзно относятся к защите секретной информации. но у нас есть новые данные от инсайдера, который утверждает, что у компании также имеется проект по созданию складного ноутбука, у которого будет полностью сенсорный дисплей. Опять же, это неофициальная информация, так что все данные могут быть ошибочными, но нам это кажется интересным.

Дело в том, что у Apple действительно может получиться проект складного ноутбука диагональю 20,5 дюйма. В этом случае компании придётся использовать сенсорный дисплей и обычный механизм шарнира, который позволит устройство складывать пополам, а это не может не радовать, так что в результате потенциальный покупатель получит огромный планшет, который при необходимости можно сложить в ноутбук и работать. Сенсорное управление, конечно, штука не самая лучшая для набора текста, но в других ситуациях это вполне может быть крутой вариант для работы. Вопрос только в стоимости такого устройства, ведь ноутбук с полностью сенсорным дисплеем просто не может быть доступным. Будем ждать новостей по этой теме.