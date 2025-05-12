Apple готовит полностью стеклянный iPhone

Сегодня появилась информация от инсайдера, что компания Apple планирует представить полностью стеклянный, изогнутый iPhone без каких-либо вырезов в дисплее. Примечательно, что именно в 2027 году iPhone исполнится 20 лет, так что такие кардинальные изменения в дизайне было бы очень уместны. Это более или менее сходится с информацией о том, что как минимум одна модель iPhone 2027 года получит фронтальную камеру, расположенную под экраном, что позволит добиться полноценного полноэкранного дизайна смартфона без рамок. Также ранее издание The Elec сообщало, что Apple совместно с партнёрами работает над созданием полностью безрамочного iPhone, но без использования изогнутых по бокам дисплеев, как это делали Samsung или Vivo. С другой стороны, заявление о том, что смартфон будет полностью стеклянным, выглядит слишком уж большой фантазией.

Всё же смартфон из стекла будет рассыпаться при любом ударе — стекло не настолько прочное, чтобы быть практичным в повседневной жизни. Помимо нового iPhone инсайдер прогнозирует, что в 2027 году компания представит свой первый складной iPhone, а также умные очки, которые станут конкурентом умных очков дополненной реальности Ray-Ban. В это поверить уже легче, потому что компания активно работает в этом направлении и явно планирует в ближайшем будущем действительно выпустить складной флагман, дабы конкурировать с другими компаниями на этом рынке. К счастью, ждать новостей осталось относительно недолго.