Apple готовит полностью стеклянный iPhone

Сегодня появилась информация от инсайдера, что компания Apple планирует представить полностью стеклянный, изогнутый iPhone без каких-либо вырезов в дисплее. Примечательно, что именно в 2027 году iPhone исполнится 20 лет, так что такие кардинальные изменения в дизайне было бы очень уместны. Это более или менее сходится с информацией о том, что как минимум одна модель iPhone 2027 года получит фронтальную камеру, расположенную под экраном, что позволит добиться полноценного полноэкранного дизайна смартфона без рамок. Также ранее издание The Elec сообщало, что Apple совместно с партнёрами работает над созданием полностью безрамочного iPhone, но без использования изогнутых по бокам дисплеев, как это делали Samsung или Vivo. С другой стороны, заявление о том, что смартфон будет полностью стеклянным, выглядит слишком уж большой фантазией.

Всё же смартфон из стекла будет рассыпаться при любом ударе — стекло не настолько прочное, чтобы быть практичным в повседневной жизни. Помимо нового iPhone инсайдер прогнозирует, что в 2027 году компания представит свой первый складной iPhone, а также умные очки, которые станут конкурентом умных очков дополненной реальности Ray-Ban. В это поверить уже легче, потому что компания активно работает в этом направлении и явно планирует в ближайшем будущем действительно выпустить складной флагман, дабы конкурировать с другими компаниями на этом рынке. К счастью, ждать новостей осталось относительно недолго.
Oppo показала камеры Find X8 Ultra…
Компания Oppo активно готовится представить свой новый флагманский смартфон Find X8 Ultra, который, как о…
Представлен смартфон Red Magic 10 Air…
Бренд Red Magic пополнил ассортимент смартфонов моделью Red Magic 10 Air, которая может похвастаться соче…
Google Pixel 10 получит высокую частоту ШИМ…
Китайские производители смартфонов в последнее время всё больше заботятся о зрении своих пользователей — …
Apple проведёт презентацию WWDC уже в июне…
Сегодня компания Apple официально объявила дату проведения своей ежегодной конференции для разработчиков …
Apple в ускоренном порядке доставила в США 600 тонн iPhone…
По данным информационного издания Reuters, компания Apple доставила в США 600 тонн iPhone из Индии авиатр…
Qualcomm заказала второе поколение Snapdragon 8 Elite у Sams…
Похоже, компания Qualcomm собирается использовать сразу двух поставщиков для второго поколения флагманско…
Apple заявила, что iPhone 16 можно носить без чехла…
В последние годы производители смартфонов значительно усилили заявления о прочности своих устройств, но д…
Xiaomi 15 Ultra представили в Европе…
Сегодня компания Xiaomi официально объявила о запуске своих флагманских смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 …
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor