Apple готовит повышать цену на iPhone 15

Сегодня поставщики секретной информации опубликовали весьма грустные новости для поклонников смартфонов компании Apple, заявив, что следующее поколение гаджетов компании будет стоить заметно дороже, чем текущее. Связано это в первую очередь с тем, что производитель отказался от привычного фирменного выхода Lightning, ведь теперь по новым законам смартфоны должны использовать только выход USB Type-С. И из-за того, что компания ранее зарабатывала внушительные деньги на продаже различных аксессуаров, а также на сертификации аксессуаров от других производителей, в компании Apple решили, что стоит вернуть утраченные доходы при помощи повышения стоимости на флагманские смартфон нового поколения. Это значит, что iPhone 15 будет стоить больше 1300 долларов.

Также стоит отметить, что смартфоны компании Apple дорожают с каждым годом, потому что есть процесс естественной инфляции, а также стоимость разработки смартфона растёт от года к году. Например, производитель использует самые передовые процессоры, которые довольно дорогие в производстве, плюс новые системы камер, более продвинутый дисплей, работа над операционной системой и многое другое. Всё это требует вложения внушительных ресурсов, которые производитель планирует отбить на продаже своих флагманских гаджетов, так что мы предполагаем, что в ближайшем будущем iPhone 15 будут продавать примерно за 1400 долларов в самой базовой версии Pro Max. К этому нужно быть морально готовым.
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