Apple готовит процессоры M1 Pro и M1 Max

Буквально через несколько часов Apple проведет мероприятие «Unleashed», на котором технологический гигант, как ожидается, представит свои устройства MacBook Pro следующего поколения. И инсайдеры уверенно заявляют, что новые модели Mac оснащены новым чипсетом, разработанным компанией Apple. Новый чипсет является обновленной версией чипа M1, который, по мнению тех же инсайдеров, называется M1X. Но теперь в новом отчете утверждается, что компания, скорее всего, назовет грядущие чипы M1 Pro и M1 Max. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg — он отмечает, что разработчик приложений для Mac сообщил ему о том, что названия процессоров M1 Pro и M1 Max появились в документации к приложениям, что говорит лишь о том, что они готовятся к официальному релизу.

Однако он отмечает возможность того, что Apple не воспользуется данными названиями, так как они явно будут сбивать потенциальных покупателей в обозримом будущем. Apple M1 Pro, вероятно, будет поставляться с 16-ядерным графическим процессором, в то время как модель чипсета более высокого уровня под названием Apple M1 Max, как говорят, будет иметь 32-ядерный графический процессор. Также есть сообщения, в которых утверждается, что прямой преемник чипсета M1 под названием Apple M2 может появиться в начале 2022 года, когда компания анонсирует модель Apple MacBook Air следующего поколения. Благо, фантазировать на эту тему придется всего несколько часов до вечера, когда компания проведёт официальную презентацию.
Комментарии и отзывы Apple M1 Pro
XPG представляет игровой ноутбук XENIA 15 KC на платформе In…
XPG представляет игровой ноутбук XENIA 15 KC на платформе InXPG представляет игровой ноутбук XENIA 15 KC разработанный специально для геймеров, киберспортивных дисци…
Microsoft представила четыре новых устройства линейки Surfac…
Microsoft представила четыре новых устройства линейки SurfacMicrosoft представила четыре новых устройства линейки Surface на процессорах Intel Core, разработанные со…
Acer представила четыре новых Chromebook…
Acer представила четыре новых ChromebookВ рамках обычного осеннего обновления ноутбуков Acer анонсирует сегодня целый ряд новых Chromebook, котор…
Предстоящий MacBook Pro будет оснащен мини-светодиодным дисп…
Предстоящий MacBook Pro будет оснащен мини-светодиодным диспApple проведет мероприятие «Unleashed» для Mac 18 октября, на котором компания, продемонстрирует новые Ma…
Игровой ноутбук Redmi G 2021 появился в продаже…
Игровой ноутбук Redmi G 2021 появился в продажеКомпания Redmi дала старт китайским продажам игрового ноутбука Redmi G 2021, который является самой мощно…
Новый ноутбук Huawei MateBook X 2021 с Windows 11…
Новый ноутбук Huawei MateBook X 2021 с Windows 11Компания Huawei представила свой последний ноутбук MateBook X 2021 с Windows 11 на базе процессора Intel …
Ноутбук Xiaomi Mi NoteBook Ultra оценен в $800…
Ноутбук Xiaomi Mi NoteBook Ultra оценен в $800Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Xiaomi Mi NoteBook Ultra, которая работает под уп…
Представлен игровой ноутбук Honor MagicBook 16 Pro…
Представлен игровой ноутбук Honor MagicBook 16 ProКомпания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook 16 Pro, которая предназначена для геймер…
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Обзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабукОбзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабук
Обзор Honor Hunter V700. Игровой ноутбук в грамотном исполненииОбзор Honor Hunter V700. Игровой ноутбук в грамотном исполнении
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor