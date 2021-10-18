Apple готовит процессоры M1 Pro и M1 Max

Буквально через несколько часов Apple проведет мероприятие «Unleashed», на котором технологический гигант, как ожидается, представит свои устройства MacBook Pro следующего поколения. И инсайдеры уверенно заявляют, что новые модели Mac оснащены новым чипсетом, разработанным компанией Apple. Новый чипсет является обновленной версией чипа M1, который, по мнению тех же инсайдеров, называется M1X. Но теперь в новом отчете утверждается, что компания, скорее всего, назовет грядущие чипы M1 Pro и M1 Max. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg — он отмечает, что разработчик приложений для Mac сообщил ему о том, что названия процессоров M1 Pro и M1 Max появились в документации к приложениям, что говорит лишь о том, что они готовятся к официальному релизу.

Однако он отмечает возможность того, что Apple не воспользуется данными названиями, так как они явно будут сбивать потенциальных покупателей в обозримом будущем. Apple M1 Pro, вероятно, будет поставляться с 16-ядерным графическим процессором, в то время как модель чипсета более высокого уровня под названием Apple M1 Max, как говорят, будет иметь 32-ядерный графический процессор. Также есть сообщения, в которых утверждается, что прямой преемник чипсета M1 под названием Apple M2 может появиться в начале 2022 года, когда компания анонсирует модель Apple MacBook Air следующего поколения. Благо, фантазировать на эту тему придется всего несколько часов до вечера, когда компания проведёт официальную презентацию.