Apple готовит процессоры M2 Pro и M2 Max к релизу

После того, как система на кристалле Apple M2 была официально представлена ​​на WWDC 2022, ожидается, что позже появятся более мощные чипсеты с большим количеством ядер ЦП и ГП, M2 Pro и M2 Max. Эти два процессора Apple Silicon придут на смену M1 Pro и M1 Max, и, согласно одному отчету, TSMC начнет их массовое производство по своей новейшей 3-нм технологии в конце этого года. Переход с 4 нм на 3 нм, вероятно, станет астрономической задачей для TSMC, и, по словам аналитика Джеффа Пу, она начнет массовое производство Apple M2 Pro и M2 Max в конце этого года. К сожалению, даже если в графике массового производства не будет никаких задержек, это не означает, что потребители увидят новые продукты с запуском Apple Silicon следующего поколения в любое время в 2023 году.

Первыми продуктами, которые, как ожидается, будут работать на базе M2 Pro и M2 Max, могут стать обновленные версии переработанного семейства MacBook Pro в 2023 году. Если вы не знали, 14-дюймовые и 16-дюймовые серии MacBook Pro оснащены M1 Pro и M1 Max, а M2 Pro и M2 Max, как ожидается, обеспечат увеличение числа ядер ЦП и ГП. Согласно предыдущему отчету, M2 Max может быть оснащен 12-ядерным графическим процессором и 38-ядерным графическим процессором, тогда как M1 Max в настоящее время может быть оснащен 10-ядерным процессором и 32-ядерной конфигурацией. Потенциальные потребители могут быть взволнованы тем, что 3-нм технология TSMC может быть использована для массового производства A16 Bionic, который можно найти в будущих iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. К сожалению, похоже, это не так, поскольку TSMC, скорее всего, начнет массовое производство 3-нм чипов в четвертом квартале 2022 года, в то время как A16 Bionic должен быть готов к июлю.
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