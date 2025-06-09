Apple готовит редизайн базовых приложений

Согласно информации от издания Bloomberg, на WWDC 2025 компания Apple официально представит заметные изменения в дизайне своих ключевых приложений — Телефона, Камеры и браузера Safari. В частности, в приложении Телефон появится новый интерфейс, в котором избранные контакты, последние звонки и голосовые сообщения будут объединены в единый, прокручиваемый экран. Отмечается, что эта новая компоновка будет необязательной — при желании пользователи смогут вернуться к классическому виду с помощью переключателя в настройках приложения. Эти изменения являются частью общего редизайна, вдохновлённого интерфейсом visionOS, который, по слухам, коснётся всех операционных систем Apple — iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.

В рамках дизайна digital glass, который Apple планирует внедрить в оформление интерфейсов, Safari получит более прозрачную и стеклянную адресную строку. Также, по информации источников, компания переработает приложение Камера, сделав его проще. Среди других нововведений — расширение возможностей приложения Просмотр для iPadOS и iOS. Например, теперь пользователи смогут открывать и делать пометки в PDF-документах прямо с iPhone или iPad. По прогнозам, WWDC в этом году будет сосредоточен именно на обновлениях операционных систем, а не на крупных ИИ-прорывах. Хотя, по данным издания Bloomberg, Apple, вероятно, добавит функцию перевода звонков и сообщений в реальном времени с помощью ИИ.