Apple готовит сразу два новых MacBook Air

На протяжении прошлого месяца многие инсайдеры публиковали свои данные о том, что компания Apple готовит к релизу новый ноутбук MacBook Air с диагональю дисплея 15,5 дюйма, но никаких даже косвенных подтверждений этому не было. Соответственно, поставщики секретной информации решили поработать в данном направлении и официально представили новые данные — оказалось, что в сертификации новых модулей беспроводной связи действительно числится ноутбук MacBook Air, у которого серийный номер отличается от текущего поколения ноутбуков. Впрочем, стоит сразу отметить, что на самом деле это совершенно не говорит нам о том, что новый ноутбук будет иметь диагональ именно в 15,5 дюйма, потому что ранее была и другая интересная информация.

Ранее инсайдеры заявили, что компания Apple планирует также возродить ноутбук MacBook Air с диагональю 12 дюймов, который раньше пользовался среди потенциальных покупателей просто безумной популярностью. Этот компактный ноутбук легко можно носить с собой на работу или брать в отпуск, заниматься различными делами в дороге и не думать о том, что ноутбук весит под два килограмма. Соответственно, компания может выпустить либо один из этих двух новых ноутбуков, либо сделать ставку на обе модели и представить сразу два новых MacBook Air. Пока что мы не можем точно ничего сказать по этому поводу, так что придётся подождать ещё новой информации. Но пока что всё это выглядит достаточно привлекательно, чтобы ждать новинки в релизе.
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