Apple готовит улучшение Siri на следующий год

Обновлённая Siri, которую показали на WWDC 2024, до сих пор не имеет официальной даты релиза — ранее в этом году Apple отложила запуск на неопределённый срок. Однако, по данным Марка Гурмана из Bloomberg, новая версия голосового ассистента выйдет в следующем году и получит поддержку усовершенствованного механизма App Intents. В свежем выпуске своей рассылки Power On Гурман сообщил, что обновлённый App Intents позволит Siri полностью управлять iPhone исключительно голосом. По его словам, ассистент сможет, например, найти фотографию, отредактировать её и отправить выбранному контакту по одной голосовой команде. Также можно будет попросить Siri открыть приложение, поставить лайк под постом или даже оставить комментарий. Фактически, улучшенный App Intents даст ассистенту возможность работать с приложениями так же, как это делает пользователь.

По информации Гурмана, сейчас Apple тестирует новый App Intents внутри компании, устраняя ошибки, и планирует выпустить его вместе с обновлённой Siri весной 2026 года. Внутреннее тестирование уже ведётся с участием сторонних приложений вроде софта от Amazon, YouTube, WhatsApp и так далее. Что касается банковских и медицинских приложений, Apple собирается ограничить функциональность Siri из соображений безопасности. Пока что это выглядит крайне привлекательно, но стоит понимать, что производитель довольно тяжело идёт по пути ИИ, так что на деле эти функции могут появиться гораздо позже.
