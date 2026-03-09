Apple готовится к релизу MacBook Ultra

Компания Apple может назвать свой будущий ноутбук MacBook «Ultra», сделав его самым продвинутым портативным компьютером в своей линейке. При этом речь идёт не о замене существующих моделей, а о новом устройстве, которое дополнит текущую линейку ноутбуков. Ожидается, что эта модель станет первым MacBook с сенсорным OLED-дисплеем и вырезом Dynamic Island вместо традиционной «чёлки», которая используется в современных MacBook. Новинка будет располагаться выше моделей MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 с процессорами M5 Pro и M5 Max — в результате линейка Mac станет одной из самых разнообразных в истории компании, особенно после недавнего выхода MacBook Neo. Ожидается и рост цены, поскольку Apple исторически повышает стоимость устройств при переходе на OLED-панели — аналогичная ситуация была, например, при переходе iPad на OLED-дисплей.

Внутренние кодовые названия этих ноутбуков — K114 и K116. Интересно, что они могут нарушить прежнюю дизайнерскую философию Apple, которая многие годы критиковала сенсорные ноутбуки. Сооснователь компании Стив Джобс когда-то называл использование сенсорного экрана в ноутбуке «эргономически ужасным». Однако за последние годы рынок сильно изменился, и, чтобы оставаться конкурентоспособной, Apple постепенно адаптируется к новым тенденциям. При этом инсайдер не уверен, что устройство действительно получит название MacBook Ultra, так как компания в любой момент может сменить нейминг на что-то иное.