Apple готовится к релизу новых MacBook Pro

Несмотря на то, что ноутбуки MacBook Pro на процессорах M2 Max и M2 Pro должны отправиться в релиз в самое ближайшее время, на самом деле никто до сих пор не знает, какие именно будут конфигурации у этих процессоров, так как производитель может сделать отдельную партию чипов исключительно под ноутбуки нового поколения. Но инсайдеры уже сообщают, что хотя ноутбуки MacBook Pro нового поколения получат свежие чипы, говорить о каком-то значительном приросте производительности пока что не стоит, ведь М2 от М1 не так уж сильно отличается. В большей степени данный процессор предоставляет возможность получить более длительное время автономной работы, что куда важнее, чем прирост производительности в бенчмарках — ведь уже сейчас процессоры на самом деле справляются с чем-угодно.

Например, если ноутбук на М1 выдавал 10000 баллов в бенчмарке, условно говоря, то такой же ноутбук на М2 выдаст 12000 баллов — пользователь в реальных сценариях использования разницу просто не увидит. Более того, стоит понимать, что похвастаться приростом в 10-20% производителю будет проблематично, так как все понимают, что это довольно мизерный прирост мощности и переходить на новый ноутбук ради этого никто не станет. Другое дело, что время автономной работы благодаря новому технологическому процессу может возрасти заметно — дополнительные пару часов на самом деле играют важнейшую роль. Именно ради этого производитель и выпускает MacBook Pro на М2 — ради увеличения автономности.