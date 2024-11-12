Apple грозит штраф в 38 миллиардов долларов

Сегодня Европейский Союз официально обвинил Apple в незаконной дискриминации клиентов на территории данного региона из-за предполагаемых нарушений правил защиты прав потребителей, связанных с геолокационной блокировкой. В пресс-релизе Европейской Комиссии и Сети по сотрудничеству в области защиты прав потребителей говорится, что совместное расследование выявило несколько потенциально запрещённых практик геоблокировки, которые Apple применяет в своих сервисах — App Store, iTunes Store, Arcade, Books, Podcasts и Apple Music. Основные претензии включают ограничение использования платёжных методов, привязанных к стране регистрации Apple ID, блокирование загрузок приложений из других стран и создание интерфейсов с региональными ограничениями.

В заявлении сказано, что в приложениях этих сервисов пользователям доступен интерфейс только для страны регистрации их аккаунта, и они сталкиваются с трудностями при попытках изменить его, что противоречит правилам ЕС против геоблокировки. Эти правила запрещают компаниям вводить дискриминационные условия на основе национальности или места жительства клиентов ЕС. Соответственно, Apple предоставлен один месяц на разработку предложений для исправления этих проблем. В противном случае компании грозят штрафы до 4% от её мирового годового оборота, а это примерно 38 миллиардов долларов на текущий момент. Вероятно, компания Apple будет вынуждена быстро это исправить — платить такой штраф она явно не захочет.