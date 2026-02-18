Apple хочет использовать китайскую память в iPhone 18

Стоит отметить, что CXMT выпускает память стандартов LPDDR5X и DDR5, что соответствует требованиям устройств компании. Поскольку iPhone и решения на базе процессоров серии M в основном используют LPDDR5X, модули объёмом 12 ГБ и 16 ГБ способны эффективно применяться как в смартфонах, так и в компьютерах. Что касается накопителей, YMTC может заметно усилить позиции Apple благодаря выпуску микросхем 3D NAND пятого поколения. По данным анализа TechInsights, такие чипы насчитывают 294 слоя, из которых 232 являются активными. Новая память обеспечивает плотность почти 20 ГБ на квадратный миллиметр, что сопоставимо с показателями ведущих производителей NAND Flash и позволяет без ухудшения характеристик встроиться в существующую цепочку поставок. Это позволит сохранить текущие цены без повышения.