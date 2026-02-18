Apple хочет использовать китайскую память в iPhone 18

Согласно сообщениям китайских СМИ, Apple рассматривает возможность сотрудничества с китайскими производителями полупроводников CXMT и YMTC при подготовке серии iPhone 18, а также потенциально других устройств, включая MacBook и компьютеры Mac. На фоне того, как Kioxia, Samsung и SK hynix повышают цены из-за серьёзного дефицита в отрасли, компания сталкивается с давлением на прибыль, сохраняя прежние рекомендованные цены на свою продукцию. Чтобы диверсифицировать цепочку поставок, Apple изучает возможность добавления оперативной памяти DRAM от CXMT и флеш-памяти NAND от YMTC, снижая зависимость от южнокорейских и японских поставщиков.

Стоит отметить, что CXMT выпускает память стандартов LPDDR5X и DDR5, что соответствует требованиям устройств компании. Поскольку iPhone и решения на базе процессоров серии M в основном используют LPDDR5X, модули объёмом 12 ГБ и 16 ГБ способны эффективно применяться как в смартфонах, так и в компьютерах. Что касается накопителей, YMTC может заметно усилить позиции Apple благодаря выпуску микросхем 3D NAND пятого поколения. По данным анализа TechInsights, такие чипы насчитывают 294 слоя, из которых 232 являются активными. Новая память обеспечивает плотность почти 20 ГБ на квадратный миллиметр, что сопоставимо с показателями ведущих производителей NAND Flash и позволяет без ухудшения характеристик встроиться в существующую цепочку поставок. Это позволит сохранить текущие цены без повышения.
