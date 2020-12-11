Apple хочет отказаться от Qualcomm

Apple работает над собственным сотовым модемом, стремясь вытеснить присутствие Qualcomm со своих iPhone, iPad и других устройств, почти так же, как Apple Silicon вытесняет Intel с Mac. Этот шаг приведет к тому, что Apple получит еще одну степень контроля над разработкой своих устройств — стратегия, в результате которой компания по производству бытовой электроники уже перешла к разработке микросхем. В настоящее время, хотя Apple разрабатывает чипсеты A-серии, используемые в iPhone, iPad и других устройствах, а также новые чипы M-серии в последних моделях Mac, для этих устройств с сотовой связью используются модемы сторонних производителей. В обозримом будущем это тоже изменится, и тогда компания Apple получит максимальную степень контроля.