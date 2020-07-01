Apple хочет продать очень много iPhone 12

Инсайдеры, которые достаточно тесно связаны с компанией Apple, рассказали весьма интересную информацию о планах компании относительно смартфона iPhone 12. В компании уверены, что гаджет будет очень популярным и он будет реализован в количестве 20 миллионов единиц за квартал. Это очень хорошие показатели, ведь обычно компания за год продает около 60 миллионов гаджетов, а теперь компания хочет за три месяца продать только флагмана в таком количестве. Исходя из этого можно решить, что производитель действительно планирует сделать серьезную ставку на очень крутой флагман с большим набором различных преимуществ, чтобы потом продавать его очень и очень успешно. Пока что мы не совсем понимаем, что там такого крутого должно быть.