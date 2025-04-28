Apple хочет собирать iPhone в Индии

Судя по информации издания The Financial Times, компания Apple планирует перенести производство смартфонов iPhone для рынка США из Китая в Индию. По информации источников, причиной такого решения стала продолжающаяся торговая напряжённость между США и Китаем. Компания из Купертино ищет более экономически выгодные варианты. Собственно, процесс диверсификации производства iPhone начался ещё в 2017 году, когда Apple и её партнёр Wistron запустили выпуск iPhone 6s и iPhone SE на заводе в Бангалоре. Тогда основным мотивом стали высокие таможенные пошлины на товары из Китая, и по мере обострения торгового конфликта производство всё активнее переносилось из Китая в Индию. Согласно данным за апрель 2024 года, около 14% всех iPhone в мире уже выпускаются в Индии.

Аналитики ожидали, что к концу года эта доля вырастет до 25%. Однако теперь планы Apple ещё амбициознее — компания рассчитывает к концу 2026 года удвоить объёмы производства в Индии, чтобы покрыть потребности американского рынка, где ежегодно продаётся более 60 миллионов iPhone. Теоретически импорт товаров из Китая облагается пошлиной в размере 145%. Даже если смартфоны временно освобождены от максимальной ставки, Apple всё равно вынуждена платить 20% — этот тариф действовал и раньше. Индия тоже столкнулась с новыми тарифами — в отношении страны введена ставка 26%, но её действие приостановлено на 90 дней для проведения переговоров между Нью-Дели и Вашингтоном. Соответственно, Apple это выгодно.
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