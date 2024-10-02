Обзор и тесты realme С63

Изучаемый сегодня смартфон realme С63 ломает стереотипы сложившиеся вокруг недорогих моделей, он хорош о сложен, оснащен актуальным железом, камерой с высокой разрешающей способностью, емким аккумуляторам и даже использует технологии искусственного интеллекта, а также дисплеем с частотой обновления 90 Гц.

realme С63

Комплектация

Ярко-оранжевая коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. Небольшая стоимость, но стартовый комплект включает один из самых часто используемых со смартфонами аксессуаров – чехол. Есть быстрая зарядка и кабель USB-C, а также скрепка для доступа к лотку SIM, документация.

realme С63

Внешний вид

Смартфон представлен в нескольких расцветках корпуса и отличия между ними есть не только в цвете, но и текстуре задней крышке. У синего она с покрытием из экокожи, это практичнее скользкого пластика и стекла, а также хорошо выглядит и приятен тактильно.

realme С63

Я проходил со смартфоном более недели и за это время не было испытывал проблем с эргономикой, его можно эксплуатировать и без чехла. Не цепляется за карман и не качается при размещении на столе.

realme С63

Блок исполнения камер не выступает заметно за пределы плоскости крышки. По оформлении напоминает схему в iPhone. Тут два объектива и один является светодиодной вспышкой.

realme С63

Корпус защищен от воды и пыли согласно требованиям класса защиты IP54. Боковые грани ровные, в крышку и дисплей переходят с очень небольшим загрязнением. В пальцы не впивается, удобно.

realme С63

На его правой грани регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Срабатывает он точно, разблокировка проходит быстро.

realme С63

Рядом с USB-C у realme С63 аудиоразъем, отверстие микрофона. Громкость его умеренная, не басовитый, но ролики посмотреть вполне позволит. Сам корпус не разборен, на его левой грани выдвижной лоток с отдельными посадочными местами под две nanoSIM и карту памяти.

realme С63

На экран нанесена защитная пленка. Фронтальная камера в каплевидном вырезе.

Экран

Здесь используется 6.74 дюймовый дисплей с разрешением 1600х720 пикселей. Это IPS-матрица. Угла обзора широкие, подсветка равномерна по всей площади. Уровень яркости на уровне 320 кд /м2 в пике. Поддерживается автоматическая регулировка. Заметно не мерцал. Под прямыми солнечными лучами разобрать изображение сложнее.

realme С63

Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц и возможность выбрать из нескольких профилей обновления. Также есть настройка цветового профиля с изменением температуры.

Платформа

Работает на базе 12нм процессора Unisoc Tiger T612 с восемью ядрами. Это платформа ориентированная на недорогой сегмент. Предлагает стабильную работу, запуск приложений и игр на низких настройках графики. Доступны 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт внутренней памяти. Также можно установить карту памяти для расширения хранилища.

realme С63

Проблем с перегревом не было. Стабильная работа при продолжительной нагрузке. Здесь двухдиапазонный Wi-Fi модуль, Bluetooth 5.0 и геопозицинирование на основе данных нескольких систем. Смартфон использовался в качестве навигации в автомобиле, холодный старт был быстрый, позицию в городском трафике держит точно. Бесконтактные платежи с поддержкой российских платежных систем.

realme С63

Аккумулятор

Аккумулятор с емкостью 5000 мАч на высоком уровне экрана дал 13.5 часов в смешанной нагрузке. Это два дня работы в типовом сценарии эксплуатации. В комплекте идет адаптер мощностью 45 Вт.

realme С63

Камера

Главный модуль в realme С63 с разрешением 50 Мп, второй тут вспомогательный. В приложении камера доступно большое количество режимов съемки, включая те которые используют искусственный интеллект. Качество детализации снимков хорошее, при съемке в дневное время работает быстро система автоматической фокусировки. Цвета передает ярко.

realme С63

realme С63

realme С63

realme С63

realme С63

realme С63

realme С63

Возможности видеосъемки уступают высокому ценовому сегменту ограничивая Full HD разрешением и 30 кадрами в секунду.

Тест камеры realme С63

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Она уступает по качеству основной, но задачу видеосвязи в мессенджерах и фотосъемки решит без огрехов.

realme С63

Софт

Работает на базе операционной системы Android 14 и оболочки realme UI. Выверенная оболочка, которая добавляет в знакомую систему дополнительные инструменты настройки и оформления. Дополнительные приложения и игры можно будет запретить устанавливать на одном из окон при стартовой настройке.

realme С63

Итоги

realme С63 – хороший выбор при ограниченном бюджете на покупку, предлагая стабильно работающую и актуальную операционную систему, 8-ядерный процессор и большой объем памяти, 50 Мп основную камеру, длительное время автономной работы и быструю зарядку, IPS-дисплей. При этом выполнен в хорошо сложенном корпусе с защитой от воды и крышкой с текстурой под кожу в одной из версий цветового исполнения.
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