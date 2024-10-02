Обзор и тесты realme С63

Изучаемый сегодня смартфон realme С63 ломает стереотипы сложившиеся вокруг недорогих моделей, он хорош о сложен, оснащен актуальным железом, камерой с высокой разрешающей способностью, емким аккумуляторам и даже использует технологии искусственного интеллекта, а также дисплеем с частотой обновления 90 Гц.

Комплектация

Ярко-оранжевая коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. Небольшая стоимость, но стартовый комплект включает один из самых часто используемых со смартфонами аксессуаров – чехол. Есть быстрая зарядка и кабель USB-C, а также скрепка для доступа к лотку SIM, документация.

Внешний вид

Смартфон представлен в нескольких расцветках корпуса и отличия между ними есть не только в цвете, но и текстуре задней крышке. У синего она с покрытием из экокожи, это практичнее скользкого пластика и стекла, а также хорошо выглядит и приятен тактильно.

Я проходил со смартфоном более недели и за это время не было испытывал проблем с эргономикой, его можно эксплуатировать и без чехла. Не цепляется за карман и не качается при размещении на столе.

Блок исполнения камер не выступает заметно за пределы плоскости крышки. По оформлении напоминает схему в iPhone. Тут два объектива и один является светодиодной вспышкой.

Корпус защищен от воды и пыли согласно требованиям класса защиты IP54. Боковые грани ровные, в крышку и дисплей переходят с очень небольшим загрязнением. В пальцы не впивается, удобно.

На его правой грани регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Срабатывает он точно, разблокировка проходит быстро.

Рядом с USB-C у realme С63 аудиоразъем, отверстие микрофона. Громкость его умеренная, не басовитый, но ролики посмотреть вполне позволит. Сам корпус не разборен, на его левой грани выдвижной лоток с отдельными посадочными местами под две nanoSIM и карту памяти.

Экран

На экран нанесена защитная пленка. Фронтальная камера в каплевидном вырезе.Здесь используется 6.74 дюймовый дисплей с разрешением 1600х720 пикселей. Это IPS-матрица. Угла обзора широкие, подсветка равномерна по всей площади. Уровень яркости на уровне 320 кд /м2 в пике. Поддерживается автоматическая регулировка. Заметно не мерцал. Под прямыми солнечными лучами разобрать изображение сложнее.

Платформа

Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц и возможность выбрать из нескольких профилей обновления. Также есть настройка цветового профиля с изменением температуры.Работает на базе 12нм процессора Unisoc Tiger T612 с восемью ядрами. Это платформа ориентированная на недорогой сегмент. Предлагает стабильную работу, запуск приложений и игр на низких настройках графики. Доступны 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт внутренней памяти. Также можно установить карту памяти для расширения хранилища.

Проблем с перегревом не было. Стабильная работа при продолжительной нагрузке. Здесь двухдиапазонный Wi-Fi модуль, Bluetooth 5.0 и геопозицинирование на основе данных нескольких систем. Смартфон использовался в качестве навигации в автомобиле, холодный старт был быстрый, позицию в городском трафике держит точно. Бесконтактные платежи с поддержкой российских платежных систем.

Аккумулятор

Аккумулятор с емкостью 5000 мАч на высоком уровне экрана дал 13.5 часов в смешанной нагрузке. Это два дня работы в типовом сценарии эксплуатации. В комплекте идет адаптер мощностью 45 Вт.

Камера

Главный модуль в realme С63 с разрешением 50 Мп, второй тут вспомогательный. В приложении камера доступно большое количество режимов съемки, включая те которые используют искусственный интеллект. Качество детализации снимков хорошее, при съемке в дневное время работает быстро система автоматической фокусировки. Цвета передает ярко.

Тест камеры realme С63

Возможности видеосъемки уступают высокому ценовому сегменту ограничивая Full HD разрешением и 30 кадрами в секунду.Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Она уступает по качеству основной, но задачу видеосвязи в мессенджерах и фотосъемки решит без огрехов.

Софт

Работает на базе операционной системы Android 14 и оболочки realme UI. Выверенная оболочка, которая добавляет в знакомую систему дополнительные инструменты настройки и оформления. Дополнительные приложения и игры можно будет запретить устанавливать на одном из окон при стартовой настройке.

Итоги

realme С63 – хороший выбор при ограниченном бюджете на покупку, предлагая стабильно работающую и актуальную операционную систему, 8-ядерный процессор и большой объем памяти, 50 Мп основную камеру, длительное время автономной работы и быструю зарядку, IPS-дисплей. При этом выполнен в хорошо сложенном корпусе с защитой от воды и крышкой с текстурой под кожу в одной из версий цветового исполнения.