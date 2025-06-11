Смартфон itel Zeno 5G оценен в 108 долларов

Компания itel объявила о выпуске доступного смартфона Zeno 5G, который базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинка также получила 6,67-дюймовый экран с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и частотой отклика на касание 240 Гц, корпус толщиной 7,8 мм, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, селфи-камеру на 8 Мп, основную камеру разрешением 50 Мп, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, 10-Вт комплектный адаптер питания, предустановленную операционную систему Android 14, слоты для двух SIM-карт с 5G, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, ИК-датчик и разъем USB-C. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 110 долларов.