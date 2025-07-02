Официально: OnePlus Nord CE5 получит АКБ на 7100 мАч

Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus Nord CE5, который будет официально представлен на международном рынке уже 8 июля вместе с Nord 5. Итак, аппарат получит батарею ёмкостью 7100 мАч с автономностью до 2,5 дней, 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8350 с тактовой частотой до 3,35 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP6 (1,47 миллиона баллов в популярном бенчмарке AnTuTu) и основную камеру с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony и с оптической стабилизации изображения. Ранее стало известно, что OnePlus Nord 5 оснастят также очень производительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика Sony LYT-700 с OIS.

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