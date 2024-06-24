Apple хочет сотрудничать с китайскими гигантами для запуска ИИ

На WWDC 2024 компания Apple сделала важные шаги в сторону интеграции искусственного интеллекта в свои устройства и операционные системы. Компания представила Apple Intelligence — собственный пакет возможностей технологий на базе ИИ, который будет реализован в ближайшем будущем. Кроме того, одним из ключевых обновлений операционной системы iOS 18 является партнёрство с компанией OpenAI для интеграции ChatGPT в iPhone, чтобы улучшить работу Siri с помощью ответов, сгенерированных чат-ботом. Проблема в том, что партнёрство между Apple и OpenAI не принесёт больших результатов в Китае, так как услуги данной компании просто недоступны в этой стране, а значит, запускать ChatGPT в Китае просто нет смысла — им нельзя пользоваться.

Соответственно, в сети появились новости о том, что Apple уже работает над поиском партнёров в Китае, чтобы заключить контракт с ними. Согласно недавнему отчёту Wall Street Journal, Apple ведёт переговоры с местными провайдерами услуг — гигантами Baidu, Alibaba Group и Baichuan AI. Это позволит внедрить Apple Intelligence на втором по величине рынке смартфонов, что неминуемо приведёт к росту продаж производителя. При этом освоить китайский рынок без помощи крупного партнёра в этом регионе будет крайне тяжело, если не сказать нереально. Трудность в том, что процесс получения государственных разрешений на разработку больших языковых моделей весьма сложен, и лишь немногие компании за пределами Китая добились успеха в этом вопросе.