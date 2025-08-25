Apple хочет выжать Samsung за счёт релиза iPhone 17

Семейство смартфонов iPhone 17 уже перешло в стадию массового производства, и Foxconn традиционно стимулирует сотрудников бонусами, чтобы уложиться в жёсткие сроки Apple. Первые партии смартфонов поступят в США, Китай и Южную Корею — для Apple это стратегический шаг, так как компания вновь пытается отвоевать долю рынка у Samsung на её «домашней территории». Как и в прошлом году с iPhone 16, Apple планирует активно продвигать новинку в Южной Корее. По данным Herald Crop, презентация состоится 9 сентября, предзаказы стартуют 12 сентября, а в продажу iPhone 17 поступит 19 сентября. Хотя часть аналитиков сомневалась, что Южная Корея войдёт в первую волну поставок, статистика говорит сама за себя — по данным Counterpoint Research, Samsung занимал 82% продаж смартфонов в стране с января по июль этого года.

Для Apple это ключевой рынок, где даже несколько миллионов проданных устройств могут значительно изменить баланс. Однако не все эксперты верят в успех кампании. Проблема даже не в функциях iPhone 17, а в цене — из-за тарифов Apple, скорее всего, поднимет стоимость линейки. Для покупателей это может стать серьёзным барьером. Впрочем, как отмечают аналитики, компания может «замаскировать» рост цен, предложив, например, увеличенные варианты памяти, как это уже было с iPhone 15 Pro Max. Посмотрим, как это работает в конечном итоге, когда стоимость флагманов возрастёт на 50-100 долларов. Для многих это будет слишком дорогое устройство, без всякого сомнения.