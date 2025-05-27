Apple хотела выпустить MacBook Pro на M3 Ultra

На данный момент 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro в своей максимальной конфигурации оснащаются чипом Apple M4 Max, в то время как более производительный M3 Ultra зарезервирован для настольного Mac Studio. С самого начала было ясно, что Apple не может использовать чип уровня Ultra в ноутбуках из-за тепловых ограничений. Тем не менее, как оказалось, в Купертино всё же рассматривали возможность внедрения этого мощного решения в портативные устройства — на это указывает код, найденный в тестовой сборке iOS 18. Стоит отметить, что актуальные MacBook Pro с чипами M3 Pro и M3 Max обозначаются как J514 и J516. Приставка «d» в названии чипа намекает на экспериментальные версии с M3 Ultra. Это подтверждается тем, что Mac Studio на базе того же чипа имеет обозначение J575d. Всё это говорит о том, что Apple действительно прорабатывала выпуск первых MacBook Pro с M3 Ultra, но, по всей видимости, проект так и не дошёл до серийного производства.

Напомним, M3 Ultra — самый мощный чип Apple на сегодняшний день. Он имеет до 32 вычислительных ядер, 80 графических ядер и поддержку до 512 ГБ объединённой памяти. Однако именно его высокая производительность и крупный размер стали основным препятствием — для установки такого чипа потребовалось бы изменить архитектуру материнской платы и увеличить габариты корпуса для размещения более эффективной системы охлаждения. Кроме того, выпуск MacBook Pro с M3 Ultra, скорее всего, негативно сказался бы на продажах Mac Studio и будущих Mac Pro.
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