Apple и Samsung сильно пострадали от коронавируса во Вьетнаме

Цепочка поставок крупнейших в мире компаний Apple и Samsung может столкнуться с проблемами, поскольку Вьетнам безрезультатно пытается бороться с недавней вспышкой коронавируса. Быстрое распространение вируса привело к тому, что производственные мощности в стране оказались не в состоянии выполнять поставленную задачу, а значит, производители не получат необходимый набор компонентов для сборки своих смартфонов, планшетов и ноутбуков. Согласно отчету Reuters, быстрое распространение вируса повлияло на производственные мощности в промышленных северных провинциях Вьетнама. Эти регионы несут ответственность за снабжение гиганта из Купертино и южнокорейского производителя смартфонов, а также других глобальных технологических компаний.

В настоящее время Вьетнам борется со вспышкой, которая быстро распространяется по стране — с конца апреля 2021 года уже заразилось более 3000 человек в 30 из 63 городов и провинций. И, честно говоря, ожидать какого-то кардинального изменения в лучшую сторону не стоит, так как производители при всем своем желании не смогут вынудить людей отправляться на производство в условия коронавируса. Это банально невозможно на законодательном уровне, да и никто не станет портить себе репутацию. Соответственно, это может негативно повлиять на объёмы выпущенной продукции крупнейших компаний в мире. Возможен даже рост цен или перенос основных презентаций гигантов, так как они банально не смогут отправить продукцию на полки магазинов.
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