Apple iPhone 11 получит продвинутый ночной режим

2019-06-12, Автор - Anna; Продукт - Apple iPhone 11 ; [98]
iPhone следующего поколения получит довольно серьезные обновления камер с точки зрения аппаратного и программного обеспечения.

Apple в настоящее время работает над новым ночным режимом для своего приложения для камеры iPhone. По сообщениям, эта функция включается автоматически при обнаружении условий низкой освещенности, которую при желании можно отключить вручную. Apple планирует добиться улучшенных результатов фотографии и обещает, что функция будет на уровне лучших реализаций, доступных в настоящее время.

Ожидается, что iPhone 11 и iPhone 11 Max будут иметь в общей сложности три 12-мегапиксельные камеры сзади, одна из которых будет оснащена 2-кратным телеобъективом, а другая должна иметь сверхширокоугольную съемку на 120 градусов. Как и прошлогодние модели, основной сенсор и телеобъектив будут поддерживать оптическую стабилизацию изображения. Также будет установлена вспышка с четырьмя светодиодами, которая будет ярче и освещает больше окружающей территории. Завершение фотографической установки должно стать огромным обновлением процессора сигналов изображения Apple (ISP).

Комментарии:
Новое трио игровых мышей от Logitech G с...
Новое трио игровых мышей от Logitech G сLogitech G обновил три из существующих игровых мышей с помощью своего высокоэффективного оптического 16K ...
Из-за санкции США компания Huawei приост...
Из-за санкции США компания Huawei приостКомпания Huawei отложила предстоящий запуск нового ноутбука с Windows, который должен был представлен на ...
LG представила новые игровые мониторы Ul...
LG представила новые игровые мониторы UlНа E3 2019 компания LG представила свои новые игровые дисплеи UltraGear. В этом году в линейке бренда пре...
Новые подробности о грядущих Samsung Gal...
Новые подробности о грядущих Samsung GalРендеры, опубликованные несколько дней назад, предполагают, что грядущий Samsung Galaxy Note 10 будет име...
Google заканчивает интеграцию между Driv...
Google заканчивает интеграцию между DrivGoogle давно предлагает синхронизацию между Google Фото и Google Drive, но теперь компания решила положит...
Asus ROG Phone 2 будет оснащен дисплеем ...
Asus ROG Phone 2 будет оснащен дисплеем Хотя заслуга «изобретения» игрового смартфона принадлежит Razer, именно Asus популяризировал идею игровог...
Смартфон AGM X3 получает награду Mobile ...
Смартфон AGM X3 получает награду Mobile Компания AGM стремится создавать надежные и долговечные смартфоны, которые действительно хорошо выглядят ...
Характеристики MSI Oculux NXG252R раскры...
Характеристики MSI Oculux NXG252R раскрыВ конце мая на выставке Computex 2019 был представлен монитор MSI Oculux NXG252R, который очень заинтерес...


Обзор T-Force Vulcan Z (Team Group TLZRD416G3200HC16C01). Недорогая и быстрая оперативная памятьОбзор T-Force Vulcan Z (Team Group TLZRD416G3200HC16C01). Недорогая и быстрая оперативная память
Обзор Dunobil Consul 7.0. Навигатор с камерой заднего вида Обзор Dunobil Consul 7.0. Навигатор с камерой заднего вида
Обзор MAGMA R5. Сигнатурный радар-детекторОбзор MAGMA R5. Сигнатурный радар-детектор
Обзор Candy FCPS 815 XL. Электрическая независимая духовка с функцией параОбзор Candy FCPS 815 XL. Электрическая независимая духовка с функцией пара
Обзор INOI kPhone 4G. Недорогой детский смартфонОбзор INOI kPhone 4G. Недорогой детский смартфон
Предварительный обзор Sennheiser GSP 670...
Предварительный обзор Sennheiser GSP 670Современные геймеры привыкли к тому, что с комфортом можно играть исключительно с наушниками проводного т...
Обзор Journey Of Life. Выживаем на остро...
Обзор Journey Of Life. Выживаем на остроИгры про выживание хороши тем, что вы можете зайти и попробовать себя в новой стихии, в новом амплуа. Так...
Презентация 11 bit studios: Frostpunk дл...
Презентация 11 bit studios: Frostpunk длНедавно мы побывали на московской презентации от разработчика компьютерных игр 11 bit studios, где мы узн...
Предварительный обзор Zowie XL2731. Для ...
Предварительный обзор Zowie XL2731. Для Современные геймеры отлично понимают, что для побед в виртуальных состязаниях нужно не только хорошую реа...
Обзор Conan Unconquered. Не самая лучшая...
Обзор Conan Unconquered. Не самая лучшаяМы стараемся рассказывать только про хорошие игры, ведь о плохих говорить просто нет желания и смысла. Но...
Обзор Cooking Simulator. Стань поваром...
Обзор Cooking Simulator. Стань поваромВаша девушка не умеет готовить и не хочет учиться? Посадите ее играть в Cooking Simulator и довольно быст...
Предварительный обзор Stream Deck XL. По...
Предварительный обзор Stream Deck XL. ПоСовременный интернет полкностью покорился стримерам — людям нравится смотреть прямые трансляции, нравится...
Предварительный обзор Cooler Master Hype...
Предварительный обзор Cooler Master HypeЕсли вы собираете компьютер или планируете его немного прокачать, то советуем обратить внимание на данную...
Marshall представила портативную акустик...
Marshall представила портативную акустикКаждый готовится к лету по-своему: одни сбрасывает лишние килограммы, другие выбирают отели на морском по...
Constructor Plus — ретро-стратегия в све...
Constructor Plus — ретро-стратегия в свеНедавно мы побывали на закрытом показе игры Constructor Plus. Она представляет собой переиздание оригинал...
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. ...
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. У компании Huawei сейчас серьезные проблемы и производитель вскоре может потерять серьезную часть рынка, ...
Veeam рассказала, к чему должны стремить...
Veeam рассказала, к чему должны стремитьПо данным исследователей, к 2025 году общий объем сгенерированных человечеством данных превысит 175 зетта...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor