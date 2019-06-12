Apple iPhone 11 получит продвинутый ночной режим

iPhone следующего поколения получит довольно серьезные обновления камер с точки зрения аппаратного и программного обеспечения.

Apple в настоящее время работает над новым ночным режимом для своего приложения для камеры iPhone. По сообщениям, эта функция включается автоматически при обнаружении условий низкой освещенности, которую при желании можно отключить вручную. Apple планирует добиться улучшенных результатов фотографии и обещает, что функция будет на уровне лучших реализаций, доступных в настоящее время.

Ожидается, что iPhone 11 и iPhone 11 Max будут иметь в общей сложности три 12-мегапиксельные камеры сзади, одна из которых будет оснащена 2-кратным телеобъективом, а другая должна иметь сверхширокоугольную съемку на 120 градусов. Как и прошлогодние модели, основной сенсор и телеобъектив будут поддерживать оптическую стабилизацию изображения. Также будет установлена вспышка с четырьмя светодиодами, которая будет ярче и освещает больше окружающей территории. Завершение фотографической установки должно стать огромным обновлением процессора сигналов изображения Apple (ISP).