Apple iPhone 12 mini подешевел до 58 тысяч рублей

Недавно стало известно о том, что смартфон iPhone 12 mini пользуется наименьшей популярностью среди всех моделей линейки. Это касается как российского рынка, так и многих других. Возможно, поэтому официальный магазин «МегаФон» на AliExpress снизил цену на компактный флагман с 67 до 58 тысяч рублей. Данная цена будет актуальна до 31 мая.

Напомним, что iPhone 12 mini характеризуется поддержкой сотовых сетей 5G, поддержкой магнитной беспроводной зарядки MagSafe, 5,4-дюймовым Super Retina XDR OLED-экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, 5-нанометровым чипсетом Apple A14, 4 ГБ ОЗУ, сдвоенной тыльной камерой с 12 Мп главным и 12 Мп сверхширокоугольным модулями, аккумулятором ёмкостью 2227 мАч, размерами 131,5:64,2:7,4 мм и массой 133 грамма.