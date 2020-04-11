Apple iPhone 12 проходит финальные тесты, а iPhone SE могут представить 15 апреля

Текущая стадия инженерных тестов грядущего смартфона iPhone 12 продлена на две недели. Ожидается, что они продлятся до конца апреля для 5,4-дюймовых и 6,1-дюймовых моделей и до середины мая для 6,7-дюймовой модели. Это будет означать, что младшие модели могут стать доступны в сентябре после анонса, а самая большая в октябре. Двухфазное развертывание моделей iPhone не является чем-то новым. Apple выпустила iPhone XS и XS Max в сентябре 2018 года, а затем iPhone XR в октябре.

А вот следующее поколение iPhone SE компания может представить уже на следующей неделе. Чехлы для смартфона уже начали поступать в продажу, что говорит о скором запуске.