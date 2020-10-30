Apple iPhone 13 может получить вариант внутренней памяти объемом 1 ТБ

Недавно выпущенные модели iPhone 12 память объемом 512 ГБ остается самым высоким вариантом внутренней памяти, предлагаемым компанией. Однако, похоже, это может измениться со следующего года, модели iPhone 13, запускаемые в следующем году, могут иметь опцию внутренней памяти объемом 1 ТБ.

512 ГБ хранилища также более чем достаточно для обычных пользователей по сей день, и большинство пользователей даже не смогут заполнить его до конца. Однако с развитием технологий камеры снимаемые изображения и видео занимают больше места для хранения, и те пользователи, которые много записывают видео, могут найти вариант хранения 1 ТБ в качестве долгожданного дополнения.

Пока что Apple ограничила пользователей iPhone записью видео со скоростью 4K 60FPS, но для смартфонов следующего поколения компания может ввести поддержку записи видео 8K.