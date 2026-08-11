Apple вынуждена повысить цену на iPhone 18 Pro

До выхода iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max остаётся около месяца, а Apple тем временем пытается решить проблему с поставками DRAM, которые необходимы для производства процессора A20 Pro. На этом фоне появились новые данные о себестоимости компонентов одной из моделей, и они могут оказаться не самыми приятными для покупателей. Ожидается, что в следующем году 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X в iPhone 18 Pro будут занимать более 40% всей стоимости компонентов устройства, что поставит Apple перед серьёзной проблемой. Counterpoint Research оценивает, что один только накопитель объёмом 1 ТБ может обходиться Apple примерно в 250 долларов, что делает его ещё одной заметной статьёй расходов. Если сложить эту сумму с затратами на DRAM, общая стоимость памяти может достигнуть 400 долларов.

При этом ожидается, что розничная цена флагманского смартфона вырастет примерно на 200 долларов. Соответственно, перед Apple возникает непростая дилемма. Если компания возьмёт на себя дополнительные расходы на NAND и DRAM, её прибыль от продажи устройства может оказаться недостаточной, чтобы оправдать массовый выпуск. Если же переложить подорожание компонентов на покупателей, высокий ценник способен негативно повлиять на объём продаж iPhone 18 Pro. В результате Apple рискует столкнуться с проблемой, при которой любое решение будет иметь неприятные последствия. Но, естественно, менеджеры производителя уже активно работают над решением этих проблем.