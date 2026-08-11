Apple вынуждена повысить цену на iPhone 18 Pro

До выхода iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max остаётся около месяца, а Apple тем временем пытается решить проблему с поставками DRAM, которые необходимы для производства процессора A20 Pro. На этом фоне появились новые данные о себестоимости компонентов одной из моделей, и они могут оказаться не самыми приятными для покупателей. Ожидается, что в следующем году 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X в iPhone 18 Pro будут занимать более 40% всей стоимости компонентов устройства, что поставит Apple перед серьёзной проблемой. Counterpoint Research оценивает, что один только накопитель объёмом 1 ТБ может обходиться Apple примерно в 250 долларов, что делает его ещё одной заметной статьёй расходов. Если сложить эту сумму с затратами на DRAM, общая стоимость памяти может достигнуть 400 долларов.

При этом ожидается, что розничная цена флагманского смартфона вырастет примерно на 200 долларов. Соответственно, перед Apple возникает непростая дилемма. Если компания возьмёт на себя дополнительные расходы на NAND и DRAM, её прибыль от продажи устройства может оказаться недостаточной, чтобы оправдать массовый выпуск. Если же переложить подорожание компонентов на покупателей, высокий ценник способен негативно повлиять на объём продаж iPhone 18 Pro. В результате Apple рискует столкнуться с проблемой, при которой любое решение будет иметь неприятные последствия. Но, естественно, менеджеры производителя уже активно работают над решением этих проблем.
Redmi Note 17 Pro показали на новых рендерах …
Компания Xiaomi рассекретила дизайн смартфона Redmi Note 17 Pro, который будет представлен уже сегодня. А…
REDMI K100 Pro получит 200-Мп камеру …
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне REDMI K100 Pro, который будет представлен 11 авгус…
OPPO Find X9 Ultra занял третье место в рейтинге камерофонов…
Специалисты французской лаборатории DxOMark опубликовали результаты тестирования основной камеры смартфон…
Oppo планирует выпустить смартфон на 8000 мАч…
Компания Oppo готовится представить новый смартфон Oppo A7 Pro Max — официальные тизеры уже подтвердили, …
Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold8…
Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Galaxy Z Fold8, которая базируется на …
Realme представила доступный смартфон C100x…
Компания Realme официально представила свой новый бюджетный смартфон Realme C100x с поддержкой 4G — устро…
Samsung Galaxy A27 показали на рендерах …
Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился качественными изображениями и подробностями о смартфоне Samsung G…
Redmi Note 17 может получить батарею на 10000 мАч …
Авторитетный информатор Smart Pikachu поделился подробностями о смартфонах серии Redmi Note 17, релиз кот…
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor