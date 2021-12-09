Apple iPhone 14 Pro Series будет оснащен отверстием на дисплее для селфи-камеры

Корейское новостное издание TheElec сообщает, что в следующем году модель Apple iPhone 14 Pro Series будет иметь дисплей с отверстием для 48МП селфи-камеры. Сообщается, что в 6,06-дюймовом iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовом iPhone 14 Pro Max будет использоваться OLED-панели LG Display LTPO 120 Гц, это будут единственные модели с новым внешним видом.

Модели iPhone 14, не относящиеся к категории Pro, должны иметь из 6,06-дюймовую панель, они по-прежнему будут иметь челку, а их дисплеи будут поставляться компанией BOE. Ожидается, что Apple также представит обновленную модель iPhone SE в 2022 году с тем же дизайном, что и текущая модель, но с дополнительным подключением 5G.