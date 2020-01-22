Apple iPhone 2020 будет больше 11 Pro Max

Один из авторитетных аналитиков Apple, Macotakara, опубликовал обширный отчет, в котором раскрываются некоторые ключевые особенности дизайна, а также размеры для будущих iPhone-ов 2020 года.

Линейка iPhone 12 будет выглядеть так же, 5,4-дюймовая модель будет прямо между iPhone SE и iPhone 8 по высоте, а 6,1-дюймовая модель будет где-то между iPhone 11 и 11 Pro Макс . Ожидается, что самый большой 6,7-дюймовый вариант будет еще выше, чем нынешний 11 Pro Max. Компания использует дополнительное пространство для большего датчик для основной камеры.

Все новинки от Apple должны получить OLED-панели. 5,4-дюймовый будет иметь двойную установку, 6,1-дюймовый будет в двух вариантах - с двумя и тремя задними камерами, в то время как 6,7-дюймовая модель будет придерживаться настройки трех камер.