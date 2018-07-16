Apple iPhone 9 получит одинарную камеру

Уже давно не секрет, что в этом году нас ждет три новых смартфона от Apple. Сегодня в сети появились изображения младшей модели, iPhone 9. По словам источника, фотографии прислал китайский производитель чехлов Sanfeng. Судя по изображениям, аппарат получит безрамочный дизайн с вырезом в верхней части экрана, одинарную камеру, расположение кнопок на боковых гранях, как у iPhone X и разъем Lightning. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят 6,1 дюймовым MLCD+ дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей, имеющим структуру пикселей RGBW, а не RGB. Дополнительный белый субпиксель дает максимальную яркость 1000 кд/м2 и поддержку HDR10 при меньшем энергопотреблении, нежели обычные ЖК-панели. Размеры iPhone 9 составляют 150,9:76,5:8,3 мм, а ориентировочная цена – 650 долларов.