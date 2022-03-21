Apple iPhone SE (2022 г.) получил оценку ремонтопригодности 5,5 из 10

Apple iPhone SE (2022 г.) получил средний балл ремонтопригодности 5,5 из 10 от PBKreviews. Это довольно стандартная процедура вскрытия современного смартфона — нагревание корпуса, чтобы ослабить клей на экране, вытаскивание экрана, а затем удаление винтов и разъемов. Если вы думали, что последний Apple iPhone SE 2022 может получить идентичные детали от прошлогоднего iPhone SE то вы глубоко вы ошибаетесь.
Дисплей одинаковый по размеру, разрешению и разъемам, он включается, но сенсорный ввод не работает. Батарея от старого телефона подходит по размеру, но разъем не тот.