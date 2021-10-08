Apple iPhone SE 3 получит возможность подключения 5G

Информация о модели iPhone SE с обновленным чипсетом и возможностью подключения 5G давно ходит в интернете, а в японском блоге Macotakara теперь сообщается, что в устройстве будет использоваться дизайн iPhone SE (2020). Это означает, что это будет 4,7-дюймовый ЖК-дисплей с устаревшей комбинацией сенсорной кнопки Touch-ID, размещенный в том же старом алюминиевом корпусе.

Заметными обновлениями SE третьего поколения, как и в серии iPhone 13, являются новейший чип Apple A15 Bionic и модем Qualcomm Snapdragon X60 5G. В новом отчете указывается, что производство SE 3 должно начаться примерно в декабре 2021 года, а анонс телефона должен появиться весной 2022 года.