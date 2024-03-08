Apple интегрирует ИИ в ядро iOS 18

Судя по информации инсайдеров, операционная система iOS 18, вероятно, станет самым крупным обновлением, которое когда-либо получал iPhone. Всё благодаря решению Apple внедрить искусственный интеллект на уровне ядра, что позволит в корне изменить работу операционной системы во многих направлениях — это буквально революция в данном направлении. Ранее мы сообщали, что Apple разрабатывает различные приложения для iOS 18, которые будут основаны на искусственном интеллекте, но на деле всё оказалось куда более интересно. Да, компания Apple действительно создаёт приложения на базе ИИ для своего смартфона, но помимо этого она создаёт и решения, которые будут заложены глубоко внутри операционной системы и будут отвечать за функции более глобально.

К сожалению, пока что инсайдеры могут лишь примерно предполагать то, что предоставит новая операционная система. Но есть мнение, что компания хочет сделать технологию оптимизации производительности устройства на базе искусственного интеллекта, чтобы пользователь мог не переживать об играх или софте. Вы просто будете запускать приложение, а ИИ оценит сценарий, после чего выделить оптимальные объёмы ресурсов, чтобы задача выполнялась максимально эффективно. Это очень интересное решение, которое частично уже реализовано в ноутбуках, но там всё гораздо проще и привязано к охлаждению. В случае с iOS 18 технологии будут куда более продвинутыми и пользователи получат от этого реальную пользу.