Apple изменила график релиза своих смартфонов

Вместе с ним выйдут iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Air. Стандартного же iPhone 18 в этой волне релизов не будет. — вместо этого Apple, якобы, отложит его релиз до первой половины 2027 года, где он появится в паре с iPhone 18e. Затем, во второй половине 2027 года, ожидается релиз второго складного iPhone, а также iPhone 19 Pro, iPhone Pro Max и iPhone 19 Air — уже с увеличенным дисплеем по сравнению с моделью iPhone 18 Air. Суть изменений, по словам инсайдера, заключается в переходе к полугодовому графику выпуска, чтобы соответствовать конкурентам, особенно китайским, у которых новые модели часто выходят дважды в год. Даже Samsung давно следует похожей стратегии, выпуская обычные флагманы в начале года, а складные устройства — во второй половине.