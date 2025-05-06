Apple изменила график релиза своих смартфонов

Вчера достаточно известный инсайдер поделился своими прогнозами относительно циклов релизов iPhone на ближайшие два года, и если эта информация верная, Apple готовит заметные изменения в своей стратегии. В 2025 году ситуация не изменится — осенью выйдут iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, а также тонкий iPhone 17 Air (или Slim — официальное название ещё никто не знает). Также ожидается, что iPhone 17e появится в первой половине 2026 года. А вот дальше начинаются перемены — осенью 2026 года Apple, по словам Куо, представит первый складной iPhone — устройство, которое уже давно обсуждается в утечках, но до сих пор не было подтверждено ни одним реальным сливом информации, рендером или хотя бы списком характеристик.

Вместе с ним выйдут iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Air. Стандартного же iPhone 18 в этой волне релизов не будет. — вместо этого Apple, якобы, отложит его релиз до первой половины 2027 года, где он появится в паре с iPhone 18e. Затем, во второй половине 2027 года, ожидается релиз второго складного iPhone, а также iPhone 19 Pro, iPhone Pro Max и iPhone 19 Air — уже с увеличенным дисплеем по сравнению с моделью iPhone 18 Air. Суть изменений, по словам инсайдера, заключается в переходе к полугодовому графику выпуска, чтобы соответствовать конкурентам, особенно китайским, у которых новые модели часто выходят дважды в год. Даже Samsung давно следует похожей стратегии, выпуская обычные флагманы в начале года, а складные устройства — во второй половине.
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