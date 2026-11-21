Huawei Mate 90 Air⁠ получит 12 ГБ оперативной памяти

Компания Huawei объявила, что официальная презентация смартфона Mate 90 Air состоится уже 24 ноября. Одновременно авторитетный информатор Panda Is Bald опубликовал некоторые подробности о технических параметрах. Устройству приписывают наличие фирменного 7-нанометрового процессора Kirin 9020 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Maleoon 920 с частотой до 840 МГц, корпуса толщиной 6,58 мм, розовой, черной и серебристой расцветок корпуса, 12 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Ранее другой инсайдер, Digital Chat Station, сообщал, что Mate 90 Air оснастят 7-дюймовым изогнутым дисплеем, боковым сканером отпечатков пальцев и поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки.